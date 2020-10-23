Смольный планирует "арендовать" пальмы и фикусы за 1,7 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга объявила конкурс на поставку декоративных растений: пальм Арека и Кентия, фикусов, драцен, дифенбахии и других.

Закупается 20 наименований растений. Всего - более 126 штук. На эти цели из бюджета готовы выделить 1,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию закупки, в январе 2021 года растения должны поставить в Смольный, весь год за ними ухаживать и заменять на аналогичные в случае гибели. После 21 декабря подрядчик обязан вывезти их здания администрации.

Аналогичную закупку в Смольном делали и год назад. То же количество растений "арендовали" за ту же сумму.