СК Петербурга внял просьбе Бастрыкина: разрушение Александровских ворот привело к уголовному делу

Петербургские правоохранители услышали призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, потребовавшего расследовать причины разрушения памятника архитектуры - Александровских ворот Охтинского порохового завода, оповестили в пресс-службе прокуратуре города.

В надзорные ведомства направлены материалы проверки с требованием возбуждения уголовного дела по факту уничтожения или повреждения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК).

"Объект частично демонтирован, повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия", - описали в прокуратуре процесс "обновления" памятника, проводимый без согласования с комитетом по охране памятников.

Напомним также, ранее градозащитники уже привлекали внимание к проводимым на воротах работам, так как нынешний арендатор объекта, бизнесмен Игорь Водопьянов, решил вместо реконструкции объекта устроить его демонтаж.