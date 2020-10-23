Комитет Госдумы одобрил поправки Путина о главенстве Конституции над международным правом

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, закрепляющие верховенство Конституции над международным правом на территории России, передает ТАСС.

Законопроекты внес президент Владимир Путин. Документы вносят поправки в более чем 110 законодательных актов и шесть кодексов, в том числе - Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный. В них предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Так, указывается, что не допускается применение правил международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции России.

Поправки предложены на фоне изменений в Конституцию, внесенных в июле 2020 года после всероссийского голосования. Теперь в ст. 79 Конституции указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в РФ.