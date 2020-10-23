Администрация МО "Московская застава" выделила 2,3 млн рублей на покупку Toyota Camry

Местная администрация МО "Московская застава" планирует купить для собственных нужд автомобиль Toyota Camry. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте госзакупок 23 октября.

Стартовая цена контракта - 2,3 млн рублей. Чиновники муниципалитета надеются получить серо-коричневый автомобиль с комплектом новой зимней резины. Для комфорта пассажиров машина должна иметь кожаные сидения, разъемы для зарядки гаджетов и солнцезащитные шторки задних дверей. Прокатиться можно будет под музыку, проигрываемую с помощью аудиосистемы премиум класса с девятью динамиками.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 2 ноября.

В 2016 году местная администрация МО "Московская застава" покупала автомобиль для муниципального совета. Тогда черная Toyota Camry 2016 года выпуска обошлась местному бюджету в 1,6 млн рублей.