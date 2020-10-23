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21:10

Администрация МО "Московская застава" выделила 2,3 млн рублей на покупку Toyota Camry

фото ЗакС политика Администрация МО "Московская застава" выделила 2,3 млн рублей на покупку Toyota Camry

Местная администрация МО "Московская застава" планирует купить для собственных нужд автомобиль Toyota Camry. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте госзакупок 23 октября.

Стартовая цена контракта - 2,3 млн рублей. Чиновники муниципалитета надеются получить серо-коричневый автомобиль с комплектом новой зимней резины. Для комфорта пассажиров машина должна иметь кожаные сидения, разъемы для зарядки гаджетов и солнцезащитные шторки задних дверей. Прокатиться можно будет под музыку, проигрываемую с помощью аудиосистемы премиум класса с девятью динамиками. 

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 2 ноября.  

В 2016 году местная администрация МО "Московская застава" покупала автомобиль для муниципального совета. Тогда черная Toyota Camry 2016 года выпуска обошлась местному бюджету в 1,6 млн рублей

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21:10 Муниципал: Администрация МО "Московская застава" выделила 2,3 млн рублей на покупку Toyota Camry

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