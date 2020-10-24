Оперштаб заявил об отсутствии планов закрыть границу России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не видит необходимости закрывать границу России с другими государствами, передает "Интерфакс". По словам представителей оперштаба, рекомендовать подобные меру правительству планов нет.

Граница России была закрыта с марта из-за эпидемии коронавируса. 1 августа началось возобновление авиасообщения с некоторыми странами. Сейчас доступны полеты в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Кубу, Сербию, Японию, Польшу, Грецию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

Тем временем и в России, и в мире заболеваемость коронавирусом резко идет вверх. В России ежедневно регистрируется по 16-17 тысяч новых случаев заражения.