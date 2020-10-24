В РПЦ выступили против идеи ввести налог на бездетность в России  

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не поддерживает идею обязать россиян платить налог за бездетность.

Инициативу выдвинула глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. По ее мнению, следует обложить налогом россиян репродуктивного возраста без детей, за исключением тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Буцкая уточнила, что налог предлагается взымать и с мужчин, и с женщин. Она считает, что такая мера позволит улучшить рождаемость в стране.

Иларион заявил, что "не разделяет" эту позицию, в том числе "из личных соображений".

"Мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", - напомнил представитель РПЦ.

По мнению Илариона, решать проблему рождаемости следует не с помощью налогов, а снижением числа абортов. Он считает, что стоит думать, "как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве".