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16:49

У Гостиного двора протестуют против передачи роддомов под ковид-госпитали

фото ЗакС политика У Гостиного двора протестуют против передачи роддомов под ковид-госпитали

В центре Петербурга, у Гостиного двора, началась акция против перепрофилирования родильных домов под госпитали для пациентов с COVID-19.

Мероприятие организовала "СоцФем-Альтернатива". Оно проходит в формате "пикетной очереди". Параллельно подобная акция проводится в Москве.

Участницы акции заявили, что проблема передачи роддомов под ковид-госпитали актуальна для многих регионов России. В некоторых городах из-за нехватки родильных домов это может привести к критическим последствиям, считают они.

- Это перекидывание проблемы, - заявила ЗАКС.Ру участница "СоцФем-Альтернативы" Марина Ширяева. - Государство расписалось в своей некомпетентности. В том, что они развалили медицину. И они ещё говорят, что это необходимая мера. Необходимой мерой было открывать больницы.

Также к Гостиному двору подошли около 10 участников традиционных субботних акций солидарности с протестующими в Хабаровске и Минске. Один из них крикнул: "Москва, верни Фургала - коррупция достала". Присоединяться к протестной очереди феминисток эти активисты не стали.

Сергей Еремеев

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