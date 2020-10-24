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17:53

В Азербайджане заявили о смерти раненого при обстреле Гянджи российского подростка

фото ЗакС политика В Азербайджане заявили о смерти раненого при обстреле Гянджи российского подростка

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели подростка – гражданина России, который был ранен при обстреле Гянджи в минувшие выходные.

"Получивший ранения в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации <…> 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - сообщили в ведомстве.

Конфликт на Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта после обстрела. 17 октября по азербайджанскому городу Гянджа был нанесен ракетный удар, число умерших мирных граждан увеличилось до 65.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха тянется с конца 1980-х годов: тогда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами. Нагорный Карабах объявил о своей независимости, но остается непризнанной республикой.

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