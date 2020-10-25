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13:38

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве выборгского депутата Петрова

фото ЗакС политика Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве выборгского депутата Петрова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование громкого убийства влиятельного выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова, случившегося накануне, сообщается на сайте ведомства.

"Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления", - гласит сообщение.

Петрова застрелили на территории собственного частного дома под Выборгом. Уголовное дело расследуется по нечасто применяемой статье "убийство по найму".

Как пишут региональные СМИ, в кулуарах крупного предпринимателя Петрова называли "хозяином Выборга". Примечательно, что нынешней осенью город стал центром серьезного коррупционного скандала: на ремонте дорог из бюджета украли 700 млн рублей, в результате чего арестовали главу города и одного из членов городского правительства. По сведениям источников "Новой газеты", убийство Петрова могло иметь к скандалу некоторое отношению.

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