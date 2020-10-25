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15:30

Беглов заявил о "кардинальном" обновлении парков общественного транспорта

фото ЗакС политика Беглов заявил о "кардинальном" обновлении парков общественного транспорта

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю празднования Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта подвел промежуточные итоги года для этого сегмента городского хозяйства. Большим успехом он считает рекордное по численности обновление подвижного состава общественного транспорта, которого удалось достичь даже вопреки пандемии коронавируса, растянувшейся на весь год и тяжело ударившей по экономике.

"Мы закупаем только современные модели, в том числе новые троллейбусы "Адмирал", электробусы, автобусы на газомоторном топливе. Уже в 2021 году на городских маршрутах будут работать порядка 1500 единиц экологически чистого транспорта. Мы будем развивать трамвайную сеть и выводить на линии в новостройках троллейбусы с увеличенным автономным ходом", - рассказал Беглов, которого цитирует сообщает сайт городского правительства.

Всего в 2020 году город примет в свое пользование 349 новых автобусов, 142 троллейбуса, 56 новых вагонов метро. Наконец, к концу первого квартала следующего года начнется эксплуатация 13 новых трамваев. По последним подсчетам, каждый день петербуржцев обслуживают в сфере общественного транспорта более 42 тысяч сотрудников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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