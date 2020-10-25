Муниципалитет "Большая Охта" провел в честь 75-летия Победы два концерта в БКЗ

Накануне, 24 октября, депутаты МО "Большая Охта" организовали и провели два массовых мероприятия, прошедших в БКЗ "Октябрьский" и посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Одно из них предусматривало присутствие граждан всех возрастных категорий, а второе было рассчитано на граждан "старшего поколения".

В ходе праздничных концертов на сцене появлялись глава МО "Большая Охта" Николай Паялин и депутат ЗакСа Вера Сергеева. Фотографии на страничке "ВКонтакте" последней показывают, что большинство зрителей соблюдают правила индивидуальной защиты, впрочем, не все поголовно.

"Концерты проводились и в блокадном Ленинграде, а в новейшей истории, из известных, в Алеппо. Вызов не власти и не мерам, а ситуации", - прокомментировал событие Паялин в интервью "Невским новостям".

По словам муниципала, организаторами были соблюдены все требующиеся на время пандемии коронавируса правила эпидемиологической безопасности.

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