Удальцов хочет создать правозащитный комитет лево-патриотических сил

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов с неудовольствием констатировал очередное усиления государственного давления на политических активистов смежных с ним взглядов. Кроме того, по его сведениям, в преддверии выборов в Госдуму контроль за независимыми политиками и запугивание активистов станет еще более массовым и тщательным. Давление он ощущает и на себе лично: за Удальцовым участились проверки в связи с продолжающимся административным надзором по старому делу о массовых беспорядках, а также наружное наблюдение, что говорит ему о желании властей возбудить новое уголовное дело. Левая оппозиция, по его мнению, не должна быть беззащитной жертвой, в связи с чем он выступает за создание специального правозащитного комитета, который бы всецело занимался проблемами лево-патриотических движений.

"Я не сомневаюсь, что на "правозащитный призыв" откликнутся многие опытные адвокаты, разделяющие социалистические взгляды, а также молодые специалисты и студенты юридических вузов, которые готовы поучаствовать в справедливой борьбе за соблюдение прав граждан", - написал политик в статье для "Свободной прессы".

В его понимании, такой комитет должен был бы круглосуточно фиксировать все жалобы на преследование, предавать их огласке, давать активистам юридические и иные полезные справки, администрировать целый сайт, где, в частности, имелись бы понятные образцы тех или иных жалоб в органы.