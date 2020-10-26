На самоизоляцию ушел ещё один губернатор: COVID-19 обнаружили у главы Иркутской области

Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев пополнил перечень российских губернаторов, заразившихся коронавирусом, оповестили в региональном правительстве.

"Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции. Чувствует себя хорошо", - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, COVID-19 официально подтвердился и у главы Кузбасса Сергея Цивилёва, делится ТАСС. О недомогании и симптомах, характерных для болезни, управленец сообщил ещё на прошлой неделе.

"Губернатор чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС", - рассказали в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

С начала осени COVID-19 диагностировали у многих глав субъектов федерации: это губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, а также Алтайского края.