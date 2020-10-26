Почти 90% петербуржцев носят маски на вокзалах и в пригородных поездах

Практически все пассажиры, уезжающие или прибывающие на Балтийский, Витебский и Финляндский вокзалы, соблюдают масочный режим, известили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК).

Сотрудники СЗППК периодически проверяют наличие средств индивидуальной защиты на горожанах, находящихся на вокзалах. С теми, кто отказывался носить СИЗ, проводилась разъяснительная работа о санитарно-противоэпидемических нормах и ответственности за их нарушение.

Проверяли наличие масок на гражданах и в пригородных поездах сообщением Петербург - Луга - Петербург: в ходе "рейда" было выявлено 15 правонарушений.

Отмечается также, что 28 октября пройдет аналогичная проверка на Московском вокзале, а 30 октября - на Ладожском.