Вместо самоизолировавшегося Беглова проект бюджета депутатам представит Батанов

Ушедший на карантин губернатор Петербурга Александр Беглов не сможет представить в Законодательном собрании проект регионального бюджета на 2021 год, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ЗакСа.

Первое чтение документа назначено на 28 октября. В понедельник, 26 октября, совет фракций ЗакСа включил принятие бюджета в проект повестки заседаний.

Планируется, что вместо главы города проект представит его заместитель по финансовым вопросам Эдуард Батанов.

Доходная часть бюджета 2021 года запланирована на уровне 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит 87,2 млрд.

Ранее Закс принял в первом чтении поправку Смольного, увеличивающую с 2021 года допустимый предел госдолга до 70% вместо нынешних 50%.

Напомним, об уходе Беглова на самоизоляцию в Смольном объявили в субботу, 24 октября. Поводом для дистанционной работы стал "возможный контакт" с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным.

Сергей Еремеев

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