Коронавирус вновь "добрался" до более 17 тысяч россиян: в Петербурге - 715

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 17 347 россиян, известили в оперативном штабе, представив обновленную статистику.

Вновь был побит суточный рекорд по количеству новых случаев - до этого максимальный прирост был зафиксирован 23 октября, когда COVID-19 был выявлен у 17 340 человек.

Вновь наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве - 5224. Следом идёт Петербург с 715 новыми случаями, затем Подмосковье - 499, Нижегородская область - 376, Ростовская область - 312.

Общее количество заболевших россиян достигло отметки 1 531 224.

За сутки вирус унес жизни еще 219 пациентов. Всего с начала пандемии в стране скончались 26 269 человек.

Выздоровели при этом 1 146 096 граждан, в том числе 7 574 - за минувшие сутки.