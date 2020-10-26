Мурманского губернатора беспокоит ухудшение ситуации с COVID-19 в регионе

В Мурманской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, сообщил в ходе заседания правительства региона его глава Андрей Чибис.

"Мы пробили планку первого полугодия по количеству инфицированных. Это, конечно, дополнительная нагрузка на нашу систему здравоохранения. Медицина с этой задачей справляется", - заверил он.

Установленные в области "антивирусные" ограничения губернатор назвал "очень лайтовыми", отметив, что с начала пандемии в регионе оштрафовали свыше 4,5 тысяч местных жителей, нарушивших правила.

Глава мурманского минздрава Дмитрий Панычев уточнил, что к 26 октября количество зараженных COVID-19 граждан достигло отметки 18878 человек, из которых более 15 тысяч (около 82%) уже излечились. В больницах региона дополнительно развёрнуты 254 койки для пациентов с коронавирусом. Общий коечный фонд увеличен до 1215 мест, 680 из них обеспечены кислородом, 111 - имеют подключение к аппаратам ИВЛ.