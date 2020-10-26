"Коммунисты России" ждут запрета на использование ассоциаций с COVID-19 в одежде

Появившиеся в продаже в преддверии Хэллоуина костюмы к этому празднику, напоминающие костюмы обитателей инфекционных больниц, вызвали осуждение у лидера петербургского отделения "Коммунистов России" Сергея Малинковича. Карнавализировать еще не закончившуюся проблему, приводящую к смертям, по его мнению, неприемлемо, поскольку эта несерьезность оскорбляет всех пострадавших от пандемии. Кроме того, сам "мрачный заморский" праздник своей чужеродностью ему тоже неприятен.

"Мы выступаем с инициативой запрета на использование любых элементов, символизирующих COVID-19, в одежде, в аксессуарах, в гриме и т.д. Мы обращаемся с такой инициативой к законодателю - Госдуме", - заявил Малинкович, цитируемый РИА "Новости", от лица всей партии.

Отметим, что в России продолжает расти число инфицированных коронавирусом, и 26 октября побит очередной рекорд - 17347 новых случаев. 715 из них зарегистрировали в Петербурге.

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