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13:15

Первым заместителем комитета по транспорту стал Валентин Енокаев

фото ЗакС политика Первым заместителем комитета по транспорту стал Валентин Енокаев

Должность первого заместителя комитета по транспорту получил выпускник Военмеха, победитель конкурса "Лидеры России" 36-летний Валентин Енокаев, уведомили в Смольном.

До того он работал замгендиректора Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех) по специальности "Информационно-космическая техника и технологии" в 2002 году.

В 2007 году Енокаев стоял во главе проекта отдела заказчика в стройкомпании "Импульс", после чего занимался проектами по возведению подземных парковок в Петербурге. 

В 2013 году Енокаев дослужился до должности замгендиректора – начальника управления развития транспортной инфраструктуры в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

В прошлом году молодой чиновник победил в конкурсе "Лидеры России", представив соцпроект "Дорога в будущее", направленный на повышение социальной значимости профессий транспортной сферы среди подрастающего поколения.

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