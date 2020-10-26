БФК одобрил проект бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга рекомендовал к принятию проект бюджета города на 2021 год. Заседание БФК состоялось в понедельник, 26 октября.

Основные параметры бюджета депутатам представил председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Доходная часть городской казны запланирована на уровне 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. 82 млрд из них планируется направить на адресную инвестиционную программу. Ещё 3,9 млрд поступят на АИП из федерального бюджета.

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко сообщил, что в 2021 году ожидается завершение строительства 32 соцобъектов, в том числе девяти объектов общего образования, одиннадцати детских садов и семи объектов здравоохранения.

Дефицит бюджета составит 87,2 млрд. Корабельников рассказал, что дефицит почти полностью будет обеспечен за счёт заемных источников.

Оппозиционные депутаты раскритиковали проект бюджета за неправильно расставленные, по их мнению, приоритеты. В частности, Ирина Ивановна из КПРФ и "яблочник" Борис Вишневский обратили внимание, что 5 млрд рублей планируется выделить на строительство новой ледовой арены для ХК СКА на месте снесенного СКК "Петербургский". При этом, считают оппозиционеры, недостаточно средств выделяется на реализацию жилищных программ и прекращается бюджетное финансирование Фонда капитального ремонта.

Вишневский также поинтересовался у представителей Смольного, как изменится стоимость платы за проезд в общественном транспорте исходя из сумм субсидий компаниям-перевозчикам, заложенных в действующую редакцию бюджета. Депутат напомнил, что ранее руководство комитета по транспорту заявляло, что если субсидии не будут увеличены, стоимость разового проезда в метро придётся поднять до 62 рублей, а в наземном транспорте - до 55 рублей.

Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил на это только, что тарифы на 2021 год ещё не определены. Заместитель губернатора прокомментировал и выделение средств на новую ледовую арену.

- Позиция с предыдущих наших с вами бесед не изменилась. Мы должны соблюдать наши контрактные обязательства, - заявил Батанов Вишневскому.

Первое чтение проекта бюджета состоится в городском парламенте в среду, 28 октября.

Сергей Еремеев

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