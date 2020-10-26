За Владимирским собором капитально отремонтировали старинный дом

Многолетний капитальный ремонт трехэтажного дома 15 по Дмитровскому переулку (Центральный район) подошел к концу, передает строительное издание "Канонер". Отмечается, что после снятия лесов обращает на себя внимание ставший более габаритным карниз.

Сегодня этим оьъектом недвижимости владеет компания "СБС-сервис", которой владеет родной сын бывшего вице-губернатора Олега Виролайнена. Ожидается, что в дальнейшем строение будет вновь использоваться как многоквартирный жилой дом.

Доходный дом появился рядом с Владимирской площадью в середине XIX века. Более десяти последних лет он находился в полуразрушенном и заброшенном состоянии. Несмотря на отсутствие статуса памятника, здание благодаря своей исторической ценности все же имело государственную охрану.