УФАС раскрыло картель на рынке уборки и саночистки территорий

Управление ФАС по Петербургу обнаружило признаки картельного сговора на рынке санитарной уборки территорий.

Как удалось установить "антимонопольщикам", три компании - "Восход", "Аврора" и "Волна" - фактически поделили между собой обозначенную сферу влияния.

"Организации заключили картельное соглашение при участии в 14 закупках на уборку и санитарную очистку территорий в различных районах Петербурга. Получив при этом совокупный доход в размере 111, 6 млн рублей. Организации принимали участие в закупках попарно. Формировали файлы заявок на одном компьютере, в одно и тоже время, использовали единую инфраструктуру", - раскрыли детали делопроизводства в УФАС.

Материалы разбирательства переданы на изучение в прокуратуру города.