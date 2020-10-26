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15:50

Думский эсер от Петербурга Нилов выступает за смертную казнь для педофилов

фото ЗакС политика Думский эсер от Петербурга Нилов выступает за смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов не удовлетворен карательными мерами в отношении педофилов, которые предлагают в своем новом законопроекте единороссы. С его точки зрения, наказание в виде химической кастрации несоразмерно тяжести преступления и, более того, решают проблему сексуальной безопасности детей не полностью.

"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку. Поэтому у нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре", - рассудил законотворец в интервью каналу "360".

По мнению политика, тратить силы и деньги на лечение и перевоспитание данной категории преступников, попросту несправедливо и расточительно. Отметим, что старший коллега Нилова по "Справедливой России" Сергей Миронов годами последовательно выступает за ужесточение имеющихся наказаний для тех, кто развращает и насилует несовершеннолетних.

В России с середины 1990-х годов действует мораторий на смертную казнь.

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