На Сахалине служащего агентства рыболовства уволили за фото "японских" Курил на презентации

Работник сахалинского агентства по рыболовству лишился должности из-за подготовленной им презентации, во время которой была продемонстрирована фотография, где российские Курилы стали Японией, уведомляется на сайте губернатора и правительства региона.

Карту показали в ходе заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. "Провинившийся" сотрудник позднее рассказал, что использовал фото, скачанное "из японского информационного ресурса в Интернете".

После "резонансного" заседания сахалинский губернатор Валерий Лимаренко потребовал провести внутреннее служебное расследование инцидента. После виновыми в "халатности" признали работника, допустившего картографическую ошибку, а также сам глава агентства по рыболовству, который отделался выговором.