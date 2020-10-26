18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:25

"Маяковскую" отремонтируют за 385 млн рублей

фото ЗакС политика "Маяковскую" отремонтируют за 385 млн рублей

Работы по капитальному ремонту станции метрополитена "Маяковская" обойдутся бюджету Петербурга максимум в 385,6 млн рублей и должны будут завершиться не позднее 10 декабря будущего года, что следует из материалов технического задания на сайте госзакупок.

Работы включат в себя ремонт вестибюля, наклонного хода, эскалаторов, кассовых залов и системы гидроизоляции. В техническом задании, в частности, указано, что демонтаж старого витража пикета полиции обойдется в 12,3 тысяч, а монтаж нового - в 137 тысяч рублей. Самое дорогое в предстоящем ремонте - монтаж кабельных сетей, который отнимет в общей сложности более 83 млн рублей.

Помимо "Маяковской", на капитальный ремонт до 2025 года закроют еще шесть станций - "Московскую-2", "Удельную", "Озерки", "Ладожскую", "Технологический институт-2" и "Проспект Большевиков".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Экологи просят Беглова решить проблемы мусорного завода на Волхонском шоссе

20:22 Казаки будут участвовать в патриотических акциях Пушкинского района

20:10 "Нет государственных денег": В ЗакСе обсудили бюджет Петербурга

19:49 В карельской реке после аварии на ГЭС заметили масляные пятна

19:34 Общественности представили внешний вид ЖК Meltzer Hall, с которым борется Макаров

19:16 Путин предложил увеличить помощь детям "уклонистов" от алиментов

19:02 Дворник в футболке ЛДПР "виртуально" убрал дворы в половине Петербурга

18:58 Беглов: В следующем году планируем расселить 1400 коммуналок

18:56 "Норникель" вложит 1 млрд рублей в строительство медцентра в Мурманске

18:28 "Меня окончательно задушили": Экс-фигурант "московского дела" Костенок уехал из России

18:26 В проект бюджета РФ на 2021 год заложили индексацию пенсий выше инфляции

17:56 Экс-координатора "Открытки" Антонову вновь вызвали в полицию по делу о "нежелательной организации"

17:53 Жириновский обругал эсеров за систематическое "воровство" законопроектов

17:40 Коммунисты обратились лично к Беглову с просьбой согласовать митинг 7 ноября

17:26 Путин учредил новое звание - "Заслуженный судебный пристав РФ"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru