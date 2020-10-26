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17:53

Жириновский обругал эсеров за систематическое "воровство" законопроектов

фото ЗакС политика Жириновский обругал эсеров за систематическое "воровство" законопроектов

Инициатива думских справедливороссов, предполагающая полный запрет на деятельность микрофинансовых организаций, встретила гнев со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. У депутата "накипело": по его наблюдениям, далеко не в первый раз эсеры перехватывают повестку у его политической организации и претендуют на оригинальность.

"Но "Справедливой России", очевидно, нечего своего предложить, вот они и продолжают воровать чужие идеи. Сколько лет существует эта партия – столько лет ворует наши проекты законов, привлекает к работе чиновников, изгнанных из ЛДПР за грубые нарушения, или бывших депутатов ЛДПР, исключенных из партии. Какой смысл в существовании партии, которая выживает на мусорной свалке?", - задался глава ЛДПР вопросом в партийном Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что законопроект о запрете микрозаймовых контор его соратники вносили еще в январе, в связи с чем посоветовал оппоненту Сергею Миронову "иметь совесть".

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