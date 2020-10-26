"Норникель" вложит 1 млрд рублей в строительство медцентра в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент "Норникеля" Владимир Потанин заключили договор, по которому компания последнего выделит 1 млрд рублей собственных средств на строительство медицинского центра в Мурманской областной больнице. Кроме того, "Норникель" вложится в возведение ледового дворца в Мончегорске, передает ТАСС. Последний нужен Потанину для возрождения "славных ледовых, хоккейных традиций".

До 2025 года крупнейшая отечественная компания по производству драгоценных и цветных металлов намерена потратить еще 90 млрд рублей на организацию в области экологичного медного производства.

"Фактически мы охватили здоровый образ жизни и медицинское обслуживание", - оценил Потанин свою активность в северном регионе.

В свою очередь, губернатор Чибис обратил внимание на то, что "Норникель" платит в бюджет региона больше всех налогов.