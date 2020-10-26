Беглов: В следующем году планируем расселить 1400 коммуналок

На сегодняшний день в Петербурге существуют 65 тысяч коммунальных квартир, при этом с момента запуска программы по расселению их количество сократилось более чем на 40% (ещё недавно в городе на Неве насчитывалось 115 тысяч коммуналок), рассказал градоначальник Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства.

"В следующем году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей", - заявил губернатор.

В ожидании на расселение коммуналок сейчас стоят 79 тысяч петербургских семей, всего в Петербурге таких семей осталось 218 тысяч, уточнили в Смольном.

Также Беглов сообщил, что правительство подготавливает новый закон, который существенно упростит бы процедуру расселения.

"Законопроект меняет условия программы по расселению коммунальных квартир, действовавшие с 2008 года. До сих пор в случае, если нет согласия всех собственников на расселение, социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлялись отдельным городским очередникам, готовым переехать, но квартира при этом не расселялась. Теперь предложен другой порядок – выделять средства тем, кто готов расселяться сразу всей квартирой", - пояснили в Смольном.

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