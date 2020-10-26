Дворник в футболке ЛДПР "виртуально" убрал дворы в половине Петербурга

В субботу, 24 октября, не менее 15 районных пабликов ВКонтакте разместили одну и то же фотографию, на которой неизвестный в футболке ЛДПР подметает листья. Все посты сопровождены одинаковым текстом, прочитав который, можно подумать, что его автор - местный житель:

"Прекрасная осенняя погода сегодня утром просто требовала прогулки. А проходя мимо дома обнаруживаю вот такого дворника. Что это у них, новая форма? Или это одинокий субботник в знак протеста против коронавируса? Анонимно, пожалуйста".

Идентичные сообщения размещены в интернет-сообществах как минимум восьми районов города, от Колпинского до Петродворцового. Только в одной группе - "Шувалово озерки. Выборгский район. СПб" - логотип на футболке дворника закрасили администраторы.

Фото: vk.com/ Подслушано Петергоф