Путин предложил увеличить помощь детям "уклонистов" от алиментов

На сайте Кремля появились две "социальные" инициативы от президента Владимира Путина, касающиеся семей с детьми. Первое предложение, адресованное кабинету министров, касается детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Для таких несовершеннолетних россиян, по мнению главы государства, следует разработать меры "дополнительной адресной социальной поддержки", параллельно с этим не забывая о преследовании "уклонистов" по закону.

Другая инициатива адресована семьям, в которых растут дети до семи лет. По задумке Путина, государство должно поднять уровень оплату больничных родителям в таких семьях до размеров средней заработной платы. При этом на индексацию никак не должны будет влиять ни трудовой стаж, ни квалификация сотрудника.