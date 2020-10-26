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19:16

Путин предложил увеличить помощь детям "уклонистов" от алиментов

фото ЗакС политика Путин предложил увеличить помощь детям "уклонистов" от алиментов

На сайте Кремля появились две "социальные" инициативы от президента Владимира Путина, касающиеся семей с детьми. Первое предложение, адресованное кабинету министров, касается детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Для таких несовершеннолетних россиян, по мнению главы государства, следует разработать меры "дополнительной адресной социальной поддержки", параллельно с этим не забывая о преследовании "уклонистов" по закону.

Другая инициатива адресована семьям, в которых растут дети до семи лет. По задумке Путина, государство должно поднять уровень оплату больничных родителям в таких семьях до размеров средней заработной платы. При этом на индексацию никак не должны будет влиять ни трудовой стаж, ни квалификация сотрудника.

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