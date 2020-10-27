Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

Госпитализацию подтвердили представители иркутского правительства. По их словам, состояние Кобзева стабильное, но необходимо круглосуточное наблюдение врачей.

Накануне стало известно, что Кобзев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Тогда сообщалось, что он чувствует себя хорошо.

С начала осени COVID-19 диагностировали у многих глав регионов России. Среди заболевших – губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, а также Алтайского края. Также на самоизоляцию ушел губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.