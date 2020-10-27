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12:28

Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

фото ЗакС политика Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую, передает ТАСС.

По словам представителей регионального правительства, Быковская покинула должность по собственному желанию "в связи с выходом на пенсию". В разговоре с "Подъемом" чиновники подчеркнули, что это "решение Татьяны Юрьевны", и оно не связано со скандалом из-за недостатка кислорода на аппаратах ИВЛ в Ростове-на-Дону.

В городской больнице № 20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов: СМИ писали, что это случилось из-за недостатка кислорода на аппаратах ИВЛ. Власти города назвали эти сообщения не соответствующими действительности. Росздравнадзор области и горздрав проводят проверку.

Когда журналисты "Подъема" просили Быковскую прокомментировать ситуацию, она отказывалась, сообщая, что ушла в отпуск, и вернется на работу 6 ноября.

 

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