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12:58

"Разгрузить Беглова": Смольный поручил вице-губернаторам активизироваться в соцсетях

фото ЗакС политика "Разгрузить Беглова": Смольный поручил вице-губернаторам активизироваться в соцсетях

Заместителям Александра Беглова поручили активнее начать взаимодействовать с горожанами через социальные сети, чтобы укрепить обратную связь и ускорить принятие важных для города решений, делится "Деловой Петербург".

Первой активизировалась в соцсетях вице-губернатор Ирина Потехина, которая недавно провела "ВКонтакте" опрос на тему школьных каникул во время пандемии.

"Пиар-блоку Смольного поставлена задача вывести в соцсеть заместителей Александра Беглова, чтобы усилить обратную связь с жителями и немного разгрузить страницу губернатора", - рассказал собеседник ДП.

Предполагается, что "живые" аккаунты в медиа появятся и у других вице-губернаторов.

"Людям надо дать разобраться, кто за что отвечает, и позволить выбирать, на кого им подписаться, чтобы фильтровать поток информации. Сейчас они вынуждены искать нужные темы в общем потоке, на сайте администрации, например", - пояснила в беседе с "Коммерсантом" спецпредставитель Беглова Елена Никитина.

Вероятнее всего, заниматься сбором злободневной информации и координировать её поток с аппаратами замов градоначальника будет Центр управления регионом, который, в свою очередь, будет отчитываться перед федеральным центром. Аккаунты чиновников подключат к системе "Инцидент-менеджмент". Комментарии и сообщения граждан будут поступать в единую базу, после чего фильтроваться и направляться до адресата.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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