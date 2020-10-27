Коронавирус унёс жизнь уже четвертого медика, работавшего в Елизаветинской больнице

Ушёл из жизни 66-летний врач-уролог Елизаветинской больницы Анатоли Акопян, проработавший в медицинском учреждении последние 36 лет.

Врач скончался ещё 23 октября. В официальном некрологе причина смерти Акопяна не уточняется, однако, как пишет "Петербургский дневник", медик умер от коронавирусной инфекции.

"Коллектив нашей больницы скорбит о невосполнимой утрате и выражает слова соболезнования родным Анатоли Мисаковича. Вечная память", - поделились переживаниями коллеги врача.

Отметим, Акопян стал уже четвертым медиком, трудившимся в Елизаветинской больнице, чью жизнь сгубил COVID-19. Первым официально погибшим признан анестезиолог-ревматолог Сергей Белошицкий, который работал и в Александровской, и в Елизаветинской больницах. Он скончался в конце апреля. В начале мая умерла завотделением пульмонологии Лилия Уон. 3 июня ушла из жизни рентген-лаборант Лариса Кириллова.