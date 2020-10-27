В Петербурге заложили аллею памяти погибших от коронавируса медиков

В саду Прометей в Калининском районе Петербурга появилась аллея памяти медиков, погибших во время эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

В церемонии закладки аллеи приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, замглавы комитета по здравоохранению Евгений Антипов, глава администрации Калининского района Василий Пониделко и руководители учреждений здравоохранения. На аллее высадили 30 кленов и установили памятную табличку погибшим медикам.

"Благодаря принимаемым мерам по противодействию коронавирусу в Петербурге уже сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий героизм и самоотверженность", - заявил Эргашев. Он сообщил, что памятные доски погибшим медикам появятся в 26 медорганизациях, и напомнил, что в Петербурге установят памятник.

Первым мемориалом памяти погибших от коронавируса медиков стала "Стена памяти", которую организовали на строительном заборе напротив комитета по здравоохранению. Она до сих пор находится на Малой Садовой улице, к ней приносят цвета, там уже размещены свыше сотни имен.

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