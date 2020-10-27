В Петрозаводске в недавно отремонтированном "ковидном" госпитале на томограф упал потолок

В кабинете компьютерной томографии петрозаводского Госпиталя для ветеранов войн на аппарат КТ обрушился потолок, уведомляет "Столица на Онего".

Как уточнили в карельском Минздраве, новый томограф в медучреждении, перепрофилированном под приём COVID-больных, появился 20 октября. Перед этим в кабинете был проведён ремонт.

Инцидент произошёл на выходных, 24 октября. На дорогостоящий аппарат, помимо потолочных элементов, обрушились провода и вентиляционные трубы. В результате у техники сломался инжектор.

Выполнявший ремонт подрядчик пообещал восстановить всё в кратчайшие сроки, тогда как в Минздраве пообещали, что проверкой фирмы займутся правоохранители.

Многопрофильный петрозаводский центр рассчитан на 102 койко-места. Первых COVID-заражённых он начал принимать в апреле.

Фото: "Столица Онего"