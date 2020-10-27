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17:55

Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2023 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2023 году

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил, что проблемы обманутых дольщиков и долгостроев во вверенном ему городе будут решены к 2023 году.

"На начало прошлого года в Реестре обманутых дольщиков Петербурга состояло 832 человека по 15 объектам. В том же году, когда город начал активно заниматься этой проблемой, было сдано 13 объектов, что позволило исключить из Реестра 602 дольщика", - соответствующее заявление губернатор сделал в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

К примеру, только в нынешнем году, по словам Беглова, сдадут 5 проблемных долгостроев (524 квартиры), а в грядущем, 2021-м, - доделают уже 21 дом (практически 6 тысяч квартир). "Два корпуса третьей очереди ЖК "На Заречной" сдадут в 2023 году", - резюмировал Беглов.

На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов Петербурга насчитывается 31 долгострой, 28 из которых - жилые дома.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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