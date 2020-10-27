Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

По словам представителей МИД, Лавров чувствует себя хорошо, но ранее запланированные визиты и встречи с его участием перенесены на более поздний срок. 26 октября Лавров вернулся из Греции, 28-29 октября он должен был посетить с рабочими визитами Сараево и Белград.

Коронавирус затронул многих чиновников и депутатов в России. Весной инфекцию перенес премьер-министр Михаил Мишустин и несколько членов кабмина, также болел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас от коронавируса лечатся ряд депутатов Госдумы, глав регионов и других госслужащих.

На самоизоляцию также ушел губернатор Петербурга Александр Беглов: как и Лавров, он контактировал с человеком, подхватившим коронавирус.

фото: пресс-служба Кремля

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