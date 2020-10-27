Дополнительное образование в Петербурге не будет уходить на карантин

Кружки и секции для детей в дни каникул продолжат работать в привычном режиме, объявила 27 октября вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

Чиновница отметила, что так решили сами петербуржцы. Она проводила опрос у себя "ВКонтакте", по итогу которого 59% респондентов высказались за то, чтобы учреждения дополнительного образования работали в привычном режиме. 24% поддержали идею закрыть все, чтобы прервать цепочки заражений. Еще 10% проголосовали за другие виды ограничений. 7% заявили, что в принципе против подобных опросов.

"Посоветовались ещё раз с Роспотребнадзором. Оснований закрывать дополнительное образование на время школьных каникул коллеги не видят", - добавила Потехина.

Напомним, школьные каникулы в Петербурге из-за коронавируса продлили на две недели, до 8 ноября.

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