"Предложение правильное": Пиотровский просит Путина "реанимировать" Росохранкультуру

Руководитель государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский обратился к Владимиру Путину во время заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, который прошёл сегодня, 27 октября, с предложением воссоздать такое ведомство, как Росохранкультура.

Идею, которую Пиотровский вспоминает уже не в первый раз, глава учреждения мотивировал тем, что возведение объектов культуры находится в ведении Минстроя.

"Мы не можем допустить уже начавшееся уничтожение уникальной школы научной реставрации, прекрасную систему подготовки кадров реставрации. Нужно повысить возможности министерства культуры по контролю за качеством, а не за расходованием материалов и ценами. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру - может быть, в составе министерства культуры, возродить упраздненные полномочия сохранившихся еще реставрационных институций", - приводит сетования Пиотровского "Фонтанка".

По мнению эрмитажного главы, разделить полномочия между министерствами можно следующим образом: возведение и реконструкция того или иного объекта культуры - Минстрой, реконструкция и реставрация, а также реставрация и госохрана - Минкульт.

С идеей Пиотровского Путин в целом согласился, пообещав подумать над вопросом: "Предложение правильное".

Напомним, Росохранкультура - федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия - функционировала с 2008 по 2011 год.