Роспотребнадзор сомневается в возможности массовых новогодних гуляний в Петербурге

Отрицательная эпидемиологическая динамика в Петербурге, по мнению Роспотребнадзора, едва ли возможным проведение городскими властями массовых новогодних мероприятий в привычном формате и масштабе.

"Я полагаю, что в этом году больших новогодних праздников, по крайней мере у нас на территории города, не будет", - произнесла главный санитарный врач города Наталия Башкетова в интервью телеканалу 78.

Специалист указала на то, что сегодня впору говорить о впечатляющем росте заболеваемости не только по сравнению с весной, что очевидно, но уже и с сентябрьскими показателями (более чем в полтора раза). В целом же, по оценкам ведомства, едва ли стоит ждать существенного прогресса в борьбе с пандемией коронавируса раньще, чем в первой половине весны.

"Пока у нас тенденции к снижению заболеваемости нет, и сейчас подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет сочетаться с заболеваемостью другими респираторными заболеваниями, в том числе с таким тяжелым заболеванием как грипп. Сезонный подъем респираторных инфекций длится у нас до конца марта, до начала апреля", - сказала ТАСС коллега Башкетовой по петербургскому Роспотребнадзору Ирина Чхинджерия, охарактеризовав текущую ситуацию как нестабильную и напряженную.

Накакнуне в городе стало на 721 человек больше инфицированных коронавирусом.