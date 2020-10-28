Коронавирусная инфекция подтвердилась у еще 16202 россиян, 727 - петербуржцы

По состоянию на утро 25 октября, российские медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 16 202 соотечественников. За это время скончалось 346, а сумел поправиться 12 361 человек, гласит статистика оперативного штаба. Отметим, что показатель суточной смертности оказался рекордным за все время пандемии.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3 670 новых больных, в Петербурге – 727, в Подмосковье – 505. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 415 и скончалось 57 человек.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен 26 октября: число заболевших составило 17346 человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.