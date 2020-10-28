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11:09

Смольный планирует увеличить траты на метро ко второму чтению бюджета

фото ЗакС политика Смольный планирует увеличить траты на метро ко второму чтению бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить расходы на строительство новых станций метро ко второму чтению проекта бюджета. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов, выступая в Заксобрании 28 октября. 

В настоящей редакции проекта бюджета на новые станции подземки в 2021 году заложено 7,4 млрд рублей. На плановый период 2022 года заложено 11,9 млрд, а 2023 года - 17,8 млрд. 

Заксобрание рассматривает проект бюджета в первом чтении 28 октября. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Сергей Еремеев


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