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11:30

На Охте археологи нашли участок утраченного кладбища

фото ЗакС политика На Охте археологи нашли участок утраченного кладбища

В квартале, расположенном северо-западнее станции метро "Новочеркасская" петербургские археологи обнаружили фрагмент считавшегося утраченным Малоохтинского православного кладбища, сообщает сайт КГИОП. Находка побудила чиновников из профильного комитета включить участок в список выявленных объектов культурного наследия. В свою очередь, изыскания предшествовали реконструкции системы наружного освещения на местности. С учетом археологических работ теперь кабель и опоры наружного освещения должны быть вынесены за пределы исторического участка, расположенного в "квадрате": Новочеркасский проспект – Заневский проспект – улица Стахановцев – Перевозный переулок.

"В дальнейшем на этой территории возможно только проведение исследований и работ по сохранению", - говорится в сообщении".

Предположительно, хоронить людей здесь стали начиная с последней четверти XVIII века, когда была построена церковь Марии Магдалины (Малоохтинская). Малоохтинскую церковь и прилегающие к ней места погребений советская власть уничтожила в конце 1930-х годов.

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