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11:43

Загрязнение карельской реки Кемь горючей жидкостью подтвердилось

фото ЗакС политика Загрязнение карельской реки Кемь горючей жидкостью подтвердилось

Специализированная проверка показала, что авария на Белопорожской ГЭС в Карелии, вызванная прорывом дамбы, привела к разливу 600 литров технической жидкости в реку Кемь, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

"Факты о масляном загрязнении акватории реки Кемь подтвердились. Не менее 600 л трансформаторного масла попало в реку. Масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку уточняется", - написал чиновник.

Загрязнение локализуют и устраняют при помощи бонов и сорбентов. В работах, в том числе, участвуют волонтеры. По мнению Петрова, авария ясно дала понять, что регион нуждается в более строгом контроле за безопасностью акваторий. Обстоятельства инцидента расследует природоохранная прокуратура.

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