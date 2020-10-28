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12:27

Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам

фото ЗакС политика Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам
В ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2021 год с членами Федерального собрания министр финансов Антон Силуанов дал понять, что его коллеги не поддерживают предложение повысить пенсии тем пенсионерам, кто параллельно работает, передает РИА "Новости".
 
"По индексации пенсий работающим пенсионерам позиция наша следующая: пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию еще и работает, то заработок не утрачен, может быть, он небольшой этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", - заявил высокопоставленный чиновник.
 
По мнению Силуанова, в пользу этого подхода говорит наблюдаемый им рост зарплат по стране. Исходя из этого, в приоритете должна быть материальная помощь другой категории граждан, уверен министр.
"Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает и именно этим гражданам нужна господдержка", - отметил он.
 
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин успокоил общественность, заверив, что в проект бюджета внесен пункт об индексации пенсий выше уровня инфляции.
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