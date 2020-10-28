Архангельские депутаты утвердили кандидатуры двух первых замов Цыбульского

В Архангельской области после инаугурации Александра Цыбульского, победившего на выборах в сентябрьский единый день голосования, продолжается формирование нового правительства. Депутаты областного ЗакСа утвердили в качестве первых заместителей нового губернатора, передает местное издание 29.ru.

Алексей Алсуфьев стал первым замом главы региона, ответственным за социально-экономический блок, а Ваге Петросян сконцентрируется на кадровых и административных вопросах и будет курировать контрольно-надзорную деятельность чиновников.

Отметим, что до выборов, на которых победил ставленник власти Цыбульский, не допустили, как считается, главного его соперника - "звезду" экологического протеста, "яблочника" Олега Мандрыкина. Собрав для преодоления муниципального фильтра подписей депутатов даже больше, чем нужно, он узнал от избиркома, что значительная их часть - недействительна.