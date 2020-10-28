Новгородского чиновника будут судить по делу о 246 млн рублей

Одному из трех заместителей министра природных ресурсов Новгородской области вынесли официальное обвинительное заключение, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, которое повлекло за собой ущерб федеральному бюджету в размере 246 млн рублей. Утверждается, что замминистра оперировал фальсифицированными данными о реализации инвестиционного проекта, дезинформируя таким образом как своих подчиненных, так и Минпромторг.

"При этом чиновник не вносил предложения по устранению нарушений, выявляемых в ООО "Крестецкий лесопромышленный комплекс" при реализации приоритетного инвестиционного проекта, а также не осуществлял надлежащий контроль за его реализацией, вопрос об исключении этого проекта из перечня приоритетных в области освоения лесов не инициировал", - говорится в сообщении прокуратуры.

Примечательно, что, по сведениям ТАСС, с момента возбуждения уголовного дела в феврале 2019 года чиновнику так и не избрали никакой меры пресечения.