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15:20

Депутаты выбрали нового главу Архангельска

фото ЗакС политика Депутаты выбрали нового главу Архангельска

Заместителя главы Архангельска, Дмитрия Морева, 24 депутата городской думы единогласно выбрали новым руководителем города, говорится на сайте законодательного органа.

Первоначально на должность претендовали одиннадцать кандидатур, но специальный орган отобрал двух соперников. Таким образом, единственным оппонентом Морева стал областной министр транспорта Сергей Роднев.

Отметим, что предшественник Морева, Игорь Годзиш, ушел в отставку по собственному желанию за несколько недель до истечения своих полномочий. В числе своих достижений за пять лет работы он отметил рост строительства социальных объектов.

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