Потехина рассказала о работе Смольного над вариантами дистанционного обучения школьников

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в эфире передачи "Инсайд" на "Фонтанке.ру" сообщила, что Смольный разрабатывает комбинированную форму обучения для петербургских школьников из-за эпидемии коронавируса.

По словам Потехиной, власти хотят разрешить родителям переводить детей на домашнее обучение на определенный срок: к примеру, на четверть. Параллельно готовится система полноценных онлайн-уроков для параллелей классов. Таким образом, ученики смогут осваивать одну и ту же программу как в школе, так и на домашнем обучении. Потехина отметила, что уже сейчас значительная часть родителей готова перевести детей на дистанционный режим учебы.

Продлевать текущие осенние каникулы для школьников в Смольном не планируют, сообщила Потехина. По ее словам, дети должны выйти на учебу с 9 ноября.

Пару недель назад Потехина отмечала, что не всем родителям оказалось легко адаптироваться к дистанционному обучению их детей. Она рассказала, что примерно половина родителей предпочла бы, чтобы школьники учились дома ради безопасности их здоровья, другая половина выступает за обучение в стенах школы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.